Angeklagter schweigt im Prozess um erstochene Ex-Frau

31.07.2017 Bochum. Im Prozess um einen tödlichen Ehestreit in Recklinghausen will sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 55-Jährige ist in Bochum wegen Mordes angeklagt. Er soll Anfang Februar seine Ex-Frau nach der Trennung in deren Wohnung aufgesucht und mit 21 Messerstichen getötet haben. Die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter soll sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten haben. Der Angeklagte will vor dem Bochumer Schwurgericht auch nicht zu seinem bisherigen Lebensweg aussagen. Er soll bereits mehrmals wegen Sexualdelikten verurteilt worden sein. Die Staatsanwaltschaft strebt deshalb nun die Sicherungsverwahrung an.