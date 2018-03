Die Männer sollen auf Amrum einen 27-jährigen Iraker in die Dünen gelockt, verprügelt und erstochen haben.

27.03.2018 Amrum/Flensburg. Ein Angeklagter hat den Mord an einem Flüchtling auf der Insel Amrum zugegeben. Daneben wird noch ein zweiter Täter angeklagt. Am Dienstag wurde in Flensburg der Prozess eröffnet.

Mit dem Geständnis eines Angeklagten hat der Mordprozess um den Tod eines Flüchtlings auf der Nordseeinsel Amrum begonnen. Die zur Tatzeit 19 und 26 Jahre alten angeklagten Deutschen sollen den Iraker am 27. April vergangenen Jahres mit mehreren Messerstichen getötet und anschließend in den Dünen verscharrt haben. Sie sind des gemeinschaftlich begangenen Mordes angeklagt.

Der jüngere der beiden Angeklagten gestand am Dienstag in Flensburg die gemeinschaftlichen Messerstiche. Seine Schwester soll eine sexuelle Beziehung mit dem Iraker gehabt haben. Die junge Frau war zu dem Zeitpunkt mit dem älteren Angeklagten liiert. Der damals 26-Jährige habe ihm gesagt, dass seine Schwester von dem späteren Opfer vergewaltigt worden sei, erklärte der Angeklagte. (dpa)