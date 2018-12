Ehemaliger Baskets-Spieler

Bonn. Den Bonnern wird Andrej Mangold vor allem als Spieler der Telekom Baskets bekannt sein. Nun wird der ehemalige Basketballspieler der neue Bachelor in der RTL-Show.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

In acht Staffeln suchte der Bachelor bei RTL bereits nach seiner Traumfrau. Zu Beginn des neuen Jahres geht es nun in die nächste Runde - mit einem ehemaligen Spieler der Telekom Baskets Bonn als Bachelor. Andrej Mangold wird als Junggeselle Rosen unter den Bewerberinnen verteilen und im besten Fall am Ende seine neue Lebenspartnerin finden.

Der 31-Jährige wechselte 2011 von den Artland Dragons zu den Telekom Baskets nach Bonn. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, nahm ihn 2016 Ligakonkurrent BG Göttingen unter Vertrag. In seinen fünf Jahren in Bonn bestritt Mangold 173 Spiele für die Baskets. Nur Branko Klepac (221) und Artur Kolodziejski (206) bestritten mehr Partien für die Bonner.

Daneben trat der heute vereinslose Basketballspieler und gelernte Kaufmann in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf. Vor zwei Jahren präsentierte er in der Vox-Sendung ein zuckerfreies Kaugummi mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. "Das Kaugummi" überzeugte zunächst und im Gegenzug sollte der Investor 20 Prozent der Firmenanteile bekommen. Aber zu dem Deal kam es am Ende nicht.

Nun sucht er bei RTL unter 20 Frauen die große Liebe. "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche… das finde ich sehr spannend", wird der Hannoveraner auf der RTL-Homepage zitiert. Seine letzte Beziehung ging demnach Anfang dieses Jahres zu Ende. Zu sehen sind die neuen Bachelor-Folgen ab dem 2. Januar.