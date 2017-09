15.09.2017 Pisa. Entwarnung: Andrea Bocellis Sturz vom Pferd war wohl nicht ganz so schlimm. Offenbar kann der Startenor auch seinen Auftritt im Colosseum in Rom wahrnehmen.

Startenor Andrea Bocelli hat laut italienischen Medienberichten wenige Stunden nach einem Sturz beim Reiten das Krankenhaus in Pisa verlassen. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und ADNkronos am Donnerstagabend.

Der 58-Jährige war am Donnerstagvormittag in der Toskana vom Pferd gestürzt und hatte sich verletzt. Auf Facebook wandte sich der blinde Tenor an die Fans: "Ich will euch beruhigen und euch sagen, dass es mir recht gut geht." Es sei einfach nur ein Sturz vom Pferd gewesen. Ein Auftritt Bocellis am Freitagabend im Colosseum in Rom wurde nicht abgesagt.