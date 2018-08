Eine Würgeschlange der Gattung Gelbe Anakonda sitzt auf einem Ast im Latumer See in Meerbusch.

Sebastian Schreiner, Schlangen-Experte der Feuerwehr Düsseldorf, zeigt die eingefangene Würgeschlange aus dem Latumer See.

29.08.2018 Meerbusch. Die Anakonda vom Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf ist gefangen. Ein Reptilien-Experte der Düsseldorfer Feuerwehr habe die Würgeschlange von einem Boot aus mit einem Greifer erwischt, sagte ein Sprecher der Stadt Meerbusch an diesem Mittwoch.

Sie habe sich am Ufer in einem Brombeer-Gebüsch gesonnt. Das Tier sei 2,40 Meter lang. (dpa)