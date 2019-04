Flugausfälle sind möglich

An Ostern drohen Streiks am Flughafen von Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca. Ostern startet traditionell die neue Urlaubssaison auf Mallorca. Doch in diesem Jahr könnte dieser für viele Urlauber mit Problemen beginnen. Denn ausgerechnet an den Feiertagen drohen Streiks am Flughafen von Palma de Mallorca.

An Ostersonntag und am nachfolgenden Mittwoch (24. April) könnte es am Flughafen von Palma de Mallorca zu etlichen Flugausfällen und Verspätungen kommen. Der Grund: Die spanischen Gewerkschaften UGT und CCOO haben die Mitarbeiter im Handling-Bereich dazu aufgerufen, an diesen Tagen die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind Verhandlungen über die Beschäftigungsbedingungen.

Das Bodenpersonal ist unter anderem für das Be- und Entladen der Flugzeuge zuständig. Wenn diese Mitarbeiter streiken, bleiben also die Gepäckstücke liegen - und damit die Flugzeuge am Boden. Ein Streik könnte zu massiven Störungen im Flugplan führen, auch Ausfälle sind möglich. Betroffen wären dann auch Flüge von und nach Deutschland.

Einzige Hoffnung für alle Oster-Urlauber: Häufig werden Streiks in Spanien noch in letzter Minute abgeblasen, da sich die Parteien doch noch einigen. Bleibt zu hoffen, dass dies auch an Ostern der Fall sein wird.