Wann kommt der Nachwuchs?

06.05.2019 Los Angeles. Die US-Komikerin ist in letzter Zeit eifrig in den sozialen Medien unterwegs. Sie berichtet ihren Fans vom Verlauf ihrer Schwangerschaft, packt aber auch politische Themen an.

Erst stellt sie ihren Babybauch zur Schau, jetzt verrät sie das Geschlecht des Kindes: Die US-Komikerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") und ihr Partner Chris Fischer erwarten einen Jungen.

Das gab die Schauspielerin am Sonntag ganz beiläufig im letzten Satz eines längeren Eintrags auf Instagram bekannt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto des Paares im Wartezimmer eines Kinderarztes, gefüllt mit Spielzeugen.

In der Stellungnahme ruft sie zunächst zum Boykott eines Fast-Food-Unternehmens auf, das es Schumers Angaben zufolge unterlässt, seine Landarbeiterinnen vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen auf dem Feld zu schützen. "Außerdem erwarten wir einen Jungen", schreibt sie am Ende der politischen Botschaft.

Zwei Tage zuvor hatte Schumer ihren entblößten Babybauch zur Schau gestellt und über ihre lange Schwangerschaft gewitzelt. (dpa)