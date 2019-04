Nazi-Vorwürfe

08.04.2019 Miami. Der Name eines Polizeihundes im US-Bundesstaat Florida kam in der Öffentlichkeit nicht gut an: Der Welpe hieß "Rommel" - wie der deutsche Feldmarschall im Zweiten Weltkrieg. Nach Protesten wurde "Rommel" nun umbenannt.

Viel Ärger um einen Hundenamen: Ein Sheriff im US-Bundesstaat Florida hat einen kleinen Entrüstungssturm ausgelöst, weil sein neuer Vierbeiner „Rommel“ hieß. Nach Beschwerden wegen der Namensgleichheit mit Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel wurde der zehn Wochen alte Jagdhund kurzerhand umbenannt, wie der Sender Fox News am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Meet LCSO's newest Bloodhound, Rommel. He is a 10 week old liver colored bloodhound now assigned to Master Deputy Meintzschel. Rommel will soon begin his rigorous training to support the community by locating missing persons, fugitives, and evidence. Welcome aboard Rommel! pic.twitter.com/v8sP0aLnY0