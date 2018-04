Foto: Screenshot YouTube/MiSa Du Co. LTD

BONN. Der Lebensmittelhersteller Heinz möchte in den USA ein neues Produkt namens "Mayochup" auf den Markt bringen. Ob es wirklich so weit kommt, haben die Amerikaner selbst in der Hand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2018

Pommes mit Ketchup und Mayonnaise gehen in Deutschland täglich tausendfach über die Essenstheken. Während des Essens vermischen sich Ketchup und Mayonnaise nahezu unweigerlich. Die so entstehende Sauce möchte Lebensmittelhersteller Heinz nun als "Mayochup" in die Supermarktregale bringen.

Bereits erhältlich ist der Fertigmix in den arabischen Golf-Staaten, bald womöglich auch in den USA. So ganz sicher ist das aber auch dort noch nicht. Ob es nämlich so weit kommt, überlässt Heinz den Konsumenten selbst. Die können im sozialen Netzwerk Twitter abstimmen, ob es "Mayochup" bald zu kaufen gibt.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11. April 2018

"Ehe wir nicht 500.000 Votes haben, werden wir Heinz Mayochup in den USA nicht auf den Markt bringen", sagte Nicole Kulwicki, Leiterin der Heinz-Marketingabteilung der New York Post zufolge. So wolle man schauen, ob die Amerikaner wirklich auf eine solche Sauce warten. In der Kommentarspalte unter dem Voting gehen die Meinungen bislang weit auseinander. Während die einen von einem wahr werdenden Traum sprechen, meinen andere, dass es einen solchen Mix als "Fry sauce" bereits gebe. Eine Nutzerin kommentiert: "Ich brauche nicht noch eine Flasche in meinem Kühlschrank."

Im Voting ist derweil noch kein klarer Trend zu erkennen. Drei Tage vor Ablauf ist eine knappe 55-Prozent-Mehrheit für die Einführung des neuen Produktes - mehr als 380.000 Nutzer haben bereits abgestimmt. Ob das im Übrigen irgendwann auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist bislang unbekannt.