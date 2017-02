Virales Video zu #LastNightInSweden

Schweden. Donald Trumps unvorsichtige Äußerungen über Schweden haben im Netz eine Welle der Empörung und Belustigung ausgelöst. Der Schwede Aron Anderson setzte jetzt noch einen drauf.

Von Sebastian Meltz, 21.02.2017

An die 100.000 Likes und 12.000 Kommentare machen ein Facebook-Video des schwedischen Landsmanns Aron Anderson aktuell zum viralen Erfolg. Das Video, das der 29-Jährige am Montagmittag in seiner Chronik veröffentlichte wurde innerhalb von 24 Stunden bereits 164.000 mal geteilt.

Unter dem Hashtag #LastNightInSweden wurde eine Rede des Präsdidenten zur Steilvorlage für bitterböse Satire in den Sozialen Medien. So warnte der sonst so medienkritische Präsident seine Landsleute bei einer Rede am Samstag in Florida: "Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist! Sie haben eine große Anzahl aufgenommen, und nun haben sie Probleme, die sie nicht für möglich hielten."

Viele amüsieren sich seitdem darüber, dass Donald Trumps Angriff zum Eigentor wurde. Denn die Fox-Reportage, aus der er seine Informationen über Schweden bezieht, enthält jede Menge falscher Fakten. Unter dem Hashtag #LastNightInSweden lästerte die Netz-Gemeinde, was in Schweden sonst noch passierte: „Ikea-Schrank falsch aufgebaut“, „Bier getrunken, eingeschlafen“, oder sie zeigte Bilder vom „Chaos“ in Gestalt nackt im Schnee herumtollender Saunagänger. „Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht?“, twitterte der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt.