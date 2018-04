Ameisensäure in der Schule: Zwei Lehrer in Behandlung

20.04.2018 Dortmund. Ein undichter Behälter für Ameisensäure in einer Dortmunder Schule hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Lehrer kamen mit Säuredämpfen in Kontakt und kamen vorsorglich in ärztliche Behandlung, wie die Feuerwehr nach dem Zwischenfall in einem Chemieraum des Gymnasiums im Stadtteil Asseln Schule am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Feuerwehrleute fanden den defekten Einliterbehälter mit 98-prozentiger Ameisensäure in einem Chemieschrank und sicherten ihn.

Zu einem zweiten Gefahrguteinsatz musste die Dortmunder Feuerwehr dann am Abend ausrücken. In einer Spedition war eine Palette mit Gefahrgut beschädigt worden. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Zusatzmittel der Lebensmittelindustrie handelte, das in konzentrierter Form jedoch schädlich für Augen, Haut und Atemwege ist. Fünf Angestellte der Firma wurden vorsorglich in Kliniken transportiert. Die Feuerwehrleute sicherten das Gefahrgut. (dpa)