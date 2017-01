Tatort aus Frankfurt

06.01.2017 Bonn. Der politisch brisante Frankfurter Tatort „Land in dieser Zeit“ geht unter die Haut. Ausgangspunkt ist ein tödlicher Brandanschlag auf einen Frisiersalon.

„Manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern werch ein illtum“: Der neue Chef von Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) heißt Fosco Cariddi (Bruno Cathomas), ist ein Feingeist, sieht aus wie ein Literaturprofessor und zitiert gerne Gedichte von Ernst Jandl, etwa „lechts und rinks“. Was bei einem Krimi, der sich in der rechtsradikalen Szene bewegt, nicht ohne Komik ist. Wie üblich grassiert im Frankfurter Kommissariat das Groteske und der Slapstick-Effekt – das ist auch bei Markus Imbodens neuem Tatort „Land in dieser Zeit“ so. Ein Genre, das sich auf die Schippe nimmt. Und doch geht die Story diesmal unter die Haut, schon allein, weil hier das Klischee von rechten Dumpfbacken, kriminellen Flüchtlingen und nordafrikanischen Intensivtätern ordentlich gegen den Strich gebürstet wird. Es ist doch alles nicht so einfach, wie es scheint.

Klasse Schauspieler, eine spannende Regie und tolle, eindrucksvolle Bilder charakterisieren einen Mikrokosmos, in dem ein latent oder offen formulierter Rassismus, polternde Nazi-Ideologie und ein intellektuell überhöhter Rechtspopulismus den Blick auf die Welt prägen. Hier und da überzeichnet die Regie zwar gewaltig, doch es gelingt eine aufregende, politisch hochbrisante Story.

Ausgangspunkt ist ein tödlicher Brandanschlag auf einen Frisiersalon, dem eine Auseinandersetzung mit einem somalischen Dealer vorangegangen sein soll. Die Stimmung im Viertel eskaliert, ins Visier rücken bald die junge, impulsive Vera (wunderbar: Jasna Fritzi Bauer) und die manipulative Anna (diabolisch: Juliane Kronfels). (Thomas Kliemann)