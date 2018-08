Attacke in South Carolina

Behördenvertreter sichern am Tatort Spuren.

Ein Alligator hat eine Frau in South Carolina angegriffen.

Hilton Head Island. Ein Alligator hat im US-Bundesstaat South Carolina eine Frau getötet, die mit ihrem Hund spazieren ging. Der Hund war offenbar zu nahe ans Wasser gelaufen und zunächst von dem Alligator attackiert worden.

21.08.2018

Eine Frau ist beim Ausführen ihres Hundes an einer Lagune im US-Bundesstaat South Carolina von einem Alligator getötet worden. Das etwa 2,5 Meter lange Krokodil habe die Frau auf der Insel Hilton Head Island angegriffen und unter Wasser gezogen, teilte das Sheriffbüro in Beaufort County am Montagabend (Ortszeit) nach Befragung von Zeugen mit. Feuerwehrleute und Polizisten seien zu der Lagune geeilt. Sie hätten den Alligator gefunden und eingeschläfert, sagte Sam Chappalear von der Behörde für natürliche Ressourcen von South Carolina der Zeitung „The Island Packet“.

Bei der Frau handelt es sich dem Sheriffbüro zufolge um eine 45-jährige Einwohnerin von Hilton Head Island. Eine Autopsie soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache bringen. Ihrem Hund sei nichts passiert.

Nach einem Bericht von CNN sei der Hund offenbar zu nahe an die Lagune gekommen. Daraufhin habe der Alligator versucht, den Hund anzugreifen. Die Frau habe versucht, den Hund zu beschützen, sagte Chappalear.

Behördensprecher David Lucas ging nach Angaben der Nachrichtenagentur AP später detaillierter auf den Vorfall ein. Demnach versuchte die Frau den Hund gemeinsam mit einem Wartungstechniker zu retten. Der Alligator habe die Frau aber dennoch ins Wasser gezogen. Solche Angriffe seien sehr selten, sagte Lucas. Ein weiterer Mitarbeiter der Behörde für natürliche Ressourcen in South Carolina erklärte, nach einer Attacke oder anderem aggressiven Verhalten werde ein Alligator normalerweise eingeschläfert. Nun werde es einige Zeit dauern, herauszufinden, ob das niedergeschossene Krokodil am Montag auch tatsächlich jenes gewesen sei, das die Frau tötete.

Ein Urlauber auf Hilton Head Island sagte laut AP, er habe die Frau jeden Tag mit ihrem Hund beim Spaziergang gesehen und mit ihr gesprochen. „Sie hatte keine Kinder. Ich denke, der Hund war wie ein Kind für sie“, sagte Thomas DiMaio. Er habe unter der Dusche gestanden, als er Schreie hörte, aber gedacht, es handele sich um einen Vogel. Eine halbe Stunde später habe er gesehen, wie Menschen um den Ort des Geschehens herumstanden.

Laut Behördenangaben kam es in South Carolina seit 1976 zu lediglich 20 Angriffen durch Alligatoren. Bis 2016 gab es keinen Todesfall. Eine 90 Jahre alte Frau verließ damals ihre Wohnanlage in Charleston und wurde später tot in einem Teich gefunden.

Hilton Head Island liegt vor der Ostküste der USA und ist etwa 159 Meilen (256 Kilometer) von Columbia, der Hauptstadt von South Carolina, entfernt. (ga/dpa)