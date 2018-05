Alkoholisierte Männer greifen Rettungssanitäter an

03.05.2018 Hennef. Zwei alkoholisierte Männer haben am Bahnhof in Hennef Rettungssanitäter angegriffen. Dabei wurde ein 37 Jahre alter Rettungsassistent leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Sanitäter am Mittwoch wegen eines am Boden liegenden, alkoholisierten Mannes gerufen worden. Der 28-Jährige aus Hennef sei zwar verbal aggressiv gewesen, habe sich jedoch zunächst behandeln lassen. Während der Behandlung kam ein zweiter, ebenfalls alkoholisierter Mann dazu, versuchte in den Rettungswagen zu gelangen und fing an, gegen die Türen zu treten. Eine Schiebetür wurde beschädigt. Daraufhin ging auch der 28 Jahre alte Patient auf die Helfer los und schlug auf sie ein. Die Männer wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.