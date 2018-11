Rennstrecke aus dem All betrachtet

Eifel. Regelmäßig teilt der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst beeindruckende Aufnahmen aus dem All. Dieses Mal grüßt der 42-Jährige die Motorsportfans seiner irdischen Heimat.

Von Sebastian Meltz, 25.11.2018

Nachdem Alexander Gerst am 11. November um 11.11 Uhr von der Internationalen Raumstation ISS einen karnevalistischen Gruß nach Köln geschickt hat, grüßte der deutsche Astronaut am Samstag irdische Motorsportfans mit einer Aufnahme des Nürburgrings.

"Diese Spur in der Eifel kam mir irgendwie bekannt vor...", kommentierte Gerst das Bild auf Twitter lakonisch, ganz ohne direkten Verweis auf die weltweitbekannte Rennstrecke. Motorsportfans dürften die markanten Umrisse dennoch sofort erkannt haben.

„Sieht fast so aus wie ein Braunkohle-Abbaugebiet...“, kommentiert @MichaelLueckBo die karg anmutende Landschaft rund um die berühmte Rennstrecke in der Eifel. Andere Nutzer zeigen sich regelrecht entzückt in Anbetracht der aus dem Weltraum fotografierten Nordschleife.

Diese Spur in der Eifel kam mir irgendwie bekannt vor... #Horizons pic.twitter.com/lT9YS1MRjd — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 24. November 2018

Als erster Deutsche hatte Gerst am 3. Oktober 2018 das Kommando der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Der 42-Jährige war am 6. Juni zu seiner zweiten ISS-Mission gestartet. Gerst und seine beiden Crew-Kollegen kehren am 20. Dezember zur Erde zurück.