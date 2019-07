Diskussion um Discounter

Bonn. Die Anzeige und der Verkauf eines Hochleistungventilators bei Aldi Süd sorgt im Netz für Diskussion. Der Bestand war schnell ausverkauft und Kunden gehen trotz der sommerlichen Temperaturen leer aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2019

Der Discounter Aldi Süd muss nach der Prospektanzeige eines Ventilators gleich doppelt Kritik einstecken. In dem wöchentlichen Prospekt "Meine Woche" bewirbt Aldi Süd in der aktuellen Ausgabe einen verstellbaren Hochgeschwindigkeitsventilator für 39,99 Euro. Neben den drei Geschwindigkeitsstufen fallen auch die außergewöhnlichen Maße ins Auge. Laut Anzeige misst der Ventilator etwa 460 x 190 x 460 Zentimeter. Eine Null zu viel hinter den Maßangaben sorgte auf Facebook für Verwirrung - und den ein oder anderen Lacher. Auf seiner Webseite hat der Discounter den Fehler bereits behoben.

Für mehr Diskussion sorgte allerdings die geringe Stückzahl der Ventilatoren in den einzelnen Supermärkten. Einige Kunden beschwerten sich in Facebook-Beiträgen, dass sie keinen der Ventilatoren bekommen hätten. Diese waren in mehreren Filialen schon kurz nach Ladenöffnung restlos ausverkauft, da der Bestand für die hohe Nachfrage nicht ausreichte. Aldi Süd entschuldigte sich online bei den Kunden. Einen Rechtanspruch auf den Kauf des Ventlators besteht nicht.