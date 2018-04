Alarm stört Geldautomatensprenger: Unbekannte flüchten

12.04.2018 Engelskirchen. Sie wollten einen Geldautomaten sprengen - doch als der Alarm losging, bekamen es die Täter mit der Angst zu tun. In Engelskirchen im Bergischen Land haben mehrere Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag vergeblich versucht, den Automaten eines Kreditinstitutes zu sprengen. Bei der Vorbereitung der Detonation hätten sie gegen 3.50 Uhr den Alarm ausgelöst und daraufhin die Flucht ergriffen, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten konnten am Tatort wenig später eine Explosionsgefahr ausschließen. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Allein im vergangenen Jahr gab es in Nordrhein-Westfalen 92 Sprengattacken auf Bankautomaten, teils mit hohem Gebäudeschaden. Seit Anfang März verzeichnet das Landeskriminalamt noch einen deutlichen Anstieg der Vorfälle. (dpa)