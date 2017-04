Vorwürfe gegen russische Airline

Moskau. Zwei Flugbegleiterinnen erheben schwere Vorwürfe gegen die russische Fluggesellschaft Aeroflot. Sie sollen aufgrund ihres Aussehens weniger verdienen. Zwei Vertreter äußern sich einem Bericht zufolge ausfallend, die Airline rudert zurück.

Von Alexander Hertel, 26.04.2017

Sexismusvorwürfe bei Aeroflot: Die russische Fluglinie soll Flugbegleiterinnen weniger Geld bezahlen, wenn diese zu alt oder zu dick seien. Zwei Mitarbeiterinnen werfen dies dem Unternehmen vor. Am Dienstag haben sich nun zwei Vertreter der Fluggesellschaft auf einer Pressekonferenz versucht, die Vorwürfe zu erklären.

"Aeroflot ist eine Premium-Airline und ein Grund, warum unsere Fluggäste Tickets kaufen, ist das Aussehen unserer Mitarbeiter", zitiert die britische Zeitung "The Guardian" Pavel Danilin, einen der beiden Repräsentanten von Aeroflot. Einer Umfrage zufolge würden 92 Prozent ihrer Passagiere Stewardessen in entsprechenden Kleidergrößen sehen wollen, so Danilin weiter.

Die Vorwürfe der beiden Frauen sind nicht neu. Die Flugbegleiterinnen sind damit vor einigen Wochen schon vor Gericht gezogen. Ihren Aussagen zufolge wurden sie aufgrund ihres Aussehens von Langstreckenflügen auf weniger gut bezahlte Inlandsrouten versetzt. Auch andere Kolleginnen, die älter als 40 seien und deren Kleidergröße größer als small oder medium sei, würden von internationalen Flügen ausgeschlossen. Aeroflot gewann jedoch beide Gerichtsfälle und sagte, dass sie Mitarbeiter aufgrund ihres Aussehens, Alters oder Gewichts nicht diskriminieren würde. Die Vorwürfe nannten sie grundlos.

The Aeroflot rep in the green jacket is explaining to the stewardess two from the left why having fat air stewardesses is dangerous pic.twitter.com/K5TuG4sT1U