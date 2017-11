Ausgefallene Exemplare

BONN. Der klassische Adventskalender mit Schokolade gehört längst zum alten Eisen. Ein Blick auf etwas andere Varianten: Vom täglichen WhatsApp-Gruß bis hin zum Marihuana-Adventskalender.

Von Matthias Kirch, 29.11.2017

Ab Freitag macht das Aufstehen in dieser kalten und dunklen Jahreszeit wieder ein Stückchen mehr Freude. Adventskalender versüßen uns die Zeit vor dem Weihnachtsfest. Was gibt es auch Schöneres, als sich vor dem ersten Kaffee schon eine kleine Portion Schokolade zu gönnen – gerne veredelt mit einem Spritzer Kirschwasser oder Eierlikör. Und das an 24 Tagen in Folge.

Der klassische Adventskalender mit Schokolade gehört heutzutage allerdings schon zum alten Eisen. Varianten mit Bierdosen, Parfum-Flakons oder allerlei Gewürzen sind nur der Anfang. Ob der Biss auf ein Pfefferkorn am Morgen denselben Glücksmoment bietet wie bei einer Nougatpraline?

Wer ganz auf ess- oder trinkbare Inhalte verzichten will und es in der Adventszeit lieber besinnlich mag, bekommt via Handy eine neue Chance: Die evangelische Kirche von Westfalen verschickt ab dem 1. Advent nach vorheriger Anmeldung täglich einen adventlichen Gruß per WhatsApp. „Öffne deinen Geist“, „Öffne deine Tür“ und „Öffne dein Herz“ lauten die Themen in den drei Wochen bis Heiligabend. Auch die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main möchte sich in der Vorweihnachtszeit den Menschen öffnen und zeigt auf ihrem Twitterkanal jeden Tag Videobotschaften von Mitarbeitern, die ihren Arbeits- und Aufgabenbereich vorstellen.

Die Zeit bis zum Fest lässt sich so angenehm zwischen Gepäck- und Passkontrolle genießen. Alles nichts für Sie? Dann probieren sie es doch mit der Variante, die Entspannung und Nervenkitzel zugleich verspricht: Im kanadischen Online-Versandhandel sind derzeit Marihuana-Adventskalender der Renner – für eine berauschende Weihnachtszeit.