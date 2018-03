Achtjähriger stirbt bei Unfall mit Linienbus

20.03.2018 Hennef. Ein acht Jahre alter Junge ist in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Kind am frühen Abend mit einem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. An einer Baustellenabsperrung wollte der Junge entgegenkommenden Passanten ausweichen. Dabei geriet er auf die Fahrbahn, prallte gegen die Seite eines entgegenkommenden Busses und stürzte unter das Fahrzeug.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jungen feststellen. Die herbeigeeilten Eltern des Kindes und der 59 Jahre alte Busfahrer mussten von Notfallseelsorgern betreut werden. Zur Spurensicherung mit einem Spezialkran, der den Bus anheben musste, blieb die Straße bis in die Nacht gesperrt. (dpa)