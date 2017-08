Acht Verletzte nach Autounfall an einer Kreuzung

28.08.2017 Westerkappeln. Gleich acht Personen haben sich bei einem Autounfall in Westerkappeln (Kreis Steinfurt) verletzt, zum Teil auch schwer. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, krachten die Wagen eines 38-Jährigen und eines 34-Jährigen an einer Kreuzung zusammen. Im Auto des 38-Jährigen wurden zwei Personen schwer- und drei leicht verletzt. Die Insassen des zweiten Wagens verletzten sich allesamt schwer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Osnabrück und Ibbenbüren gebracht. An beiden Autos entstand bei dem Unfall am Sonntagabend Totalschaden.