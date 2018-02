Acht Verletzte bei Busunfall in Ratingen

Ein beschädigter Linienbus steht in Ratingen auf der Straße.

04.02.2018 Mettmann. Bei einem Busunfall in Ratingen sind acht Menschen verletzt worden. Eine 79 Jahre alte Frau habe am Samstag beim Abbiegen mit ihrem Auto einen Linienbus übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Der 51 Jahre alte Busfahrer und sechs Fahrgäste - darunter ein anderthalb Jahre altes Kleinkind - zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Leichtverletzten konnten das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 65 000 Euro.