Acht Monate nach Hotelbrand: Brandstifter gesucht

23.08.2017 Düsseldorf. Acht Monate nach der Brandstiftung in einem Hotel im Süden von Düsseldorf hat die Polizei Fotos einer Überwachungskamera mit zwei Tatverdächtigen veröffentlicht. Zudem wurde eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgesetzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Fahnder gingen neuen Hinweisen nach und ermittelten auch im Kreis Mettmann und in Köln. Bei dem Brand wurde am 17. Dezember vergangenen Jahres ein 22-jähriger Hotelgast schwer verletzt, als er mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor den Flammen floh. Weitere Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Da der Brand zu einer konkreten Gefahr für arglos schlafende Hotelgäste wurde, laufen die Ermittlungen wegen achtfachen versuchten Mordes.