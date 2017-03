Abschied vom analogen Kabel-TV: Betreiber will beraten

15.03.2017 Frankfurt/Main. Mit einer Aufklärungskampagne will Unitymedia in den kommenden Wochen das Aus für das analoge Kabelfernsehen in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen begleiten. In den drei Bundesländern wird im Juni in mehreren Wellen komplett auf das digitale Signal umgestellt, wie der Kabelnetzbetreiber am Mittwoch in Frankfurt ankündigte. Den Anfang macht am 1. Juni das südliche Baden-Württemberg.

Betroffen sind in den drei Bundesländern von der Umstellung mehrere Hunderttausend Haushalte. Unitymedia schätzt, dass derzeit rund 90 Prozent seiner fast 13 Millionen Kunden in den drei Bundesländern bereits digital sehen. Bis Juni sollen es um die 95 Prozent sein.

Der Wechsel soll eine bessere Bildqualität und mehr Kanäle bringen. Bei der Umstellung will der Netzbetreiber zusammen mit dem Handel Konsumenten verbilligte Angebote für neue TV-Geräte machen. Mit einer rund 40 Euro teuren Set-Top-Box können aber auch analoge Röhrengeräte digital aufgerüstet werden. Unitymedia gilt in den drei Bundesländern als Vorreiter für den Abschied vom analogen Kabel-TV. (dpa)