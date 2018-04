Abkühlung in NRW nach sommerlichem Wochenende

08.04.2018 Essen/Düsseldorf. In der kommenden Woche sinken die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen wieder. Nach dem warmen Wochenende wird es wolkiger, auch einige Schauer sind möglich.

Nach dem sonnigen Wochenende wird es in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen wieder kühler. Am Montag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen zwar noch warm mit Temperaturen bis zu 24 Grad. In Ostwestfalen-Lippe zeige sich die Sonne, im Rheinland werde es wolkig. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen aber auf sieben Grad. Tagsüber komme es dann zu Regen und vereinzelt auch Gewittern. Die Höchstwerte werden bei 17 bis 20 Grad erwartet.

Das Wochenende hatte dagegen viel Sonne nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Bereits am Samstag luden Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad ins Freie ein. Der leichte Südostwind sorgte laut Deutschem Wetterdienst vor allem auf einer Linie von Dortmund über Werl bis Paderborn für hohe Temperaturen.

Am Sonntag wurden im Sauerland und in Ostwestfalen-Lippe Höchstwerte von 26 Grad erreicht. Auch in Westfalen schien die Sonne. Im Rheinland hingegen gab es laut DWD einige Wolkenfelder. (dpa)