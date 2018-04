Abgebrannter Kran auf Autobahn 45 geborgen

24.04.2018 Dortmund. Ein am Montag auf der Autobahn 45 abgebrannter Kran ist geborgen worden. Nach der Bergung kurz vor dem Westhofener Kreuz rollte der Verkehr am Dienstagmorgen auf zwei von drei Fahrstreifen, wie ein Polizeisprecher in Dortmund sagte. Die dritte Spur in Fahrtrichtung Frankfurt sei bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie konnte zunächst nicht für den Verkehr freigegeben werden.

Das Kranfahrzeug hatte am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Strecke war bis zum Mittag komplett gesperrt, was lange Staus zur Folge hatte. Der entstandene Schaden wurde auf drei Millionen Euro geschätzt. (dpa)