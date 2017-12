Werksverkauf bei Weco in Eitorf

Der Verkauf von Feuerwerk startet in diesem Jahr am 29. Dezember.

28.12.2017 Eitorf. Heute beginnt offiziell der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen in Deutschland für den Jahreswechsel 2017/18. Weco öffnet in Eitorf seine Pforten zum alljährlichen Werksverkauf kurz vor dem Jahreswechsel.

An diesem Donnerstag beginnt im Einzelhandel der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen für den bevorstehenden Jahreswechsel. So auch bei Weco in Eitorf. Wie schon im vergangenen Jahr werden Tausende Menschen am Firmengelände der Feuerwerkherstellers erwartet.

Feuerwerksfans kommen zum Teil von weit her, um die günstigen „Überraschungspakete“ käuflich zu erwerben. Einige sind sogar schon am Vortag mit dem Wohnmobil angereist. Prall gefüllt mit Raketen und Böllern zum Preis von 30 Euro für die kleine Kiste und 50 Euro für den großen Karton locken die begehrten Böller Menschen aus ganz Deutschland nach Eitorf. Verkauft werden allerdings nur drei Kartons pro Person.

Bis 18 Uhr können die Feuerwerksfans am Donnerstag einkaufen. Am Freitag haben die Kunden von 7 bis 18 Uhr und am Samstag von 7 bis 13 Uhr noch die Gelegenheit, die Überraschungspakete käuflich zu erwerben. Allerdings nur, so lange der Vorrat reicht. Erfahrungsgemäß geht aber bereits am ersten Verkaufstag das Meiste weg.

Illegale Knallkörper sind unberechenbar

Die Fachleute des BAM und auch der Zoll warnen vor illegalem Feuerwerk. Die Auswirkungen dieser Knallkörper seien unberechenbar. Die vom 28. bis 30. Dezember angebotenen Waren müssen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein.

Die deutsche Feuerwerksbranche rechnet mit einem gleichbleibend hohen Silvesterumsatz von 137 Millionen Euro in diesem Jahr. "Die Hoffnung ist, dass wir das hohe Niveau des Vorjahres wieder erreichen", sagte der Geschäftsführer des Verbands der Pyrotechnischen Industrie (VPI), Klaus Gotzen. (dpa)