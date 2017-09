Aachenerin rammt auf A9 in Bayern drei Streifenwagen

01.09.2017 Pegnitz. Eine Autofahrerin aus Aachen hat sich auf der Autobahn 9 in Bayern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die 31-Jährige durchbrach in der Nacht zum Freitag bei Neunkirchen am Sand im Raum Nürnberg zunächst eine Polizeisperre. "Dabei rammte sie drei Streifenwagen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Anschließend raste die Frau auf der regnerischen Autobahn ohne Licht und mit hohem Tempo davon. Nach mehreren Kilometern stoppte sie bei Pegnitz ihren Wagen und ließ sich festnehmen. "Offensichtlich stand die Dame unter dem Einfluss unterschiedlicher Substanzen", sagte die Polizei. Die Beamten brachten die Frau in die Psychiatrie.