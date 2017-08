A40-Brücke bei Duisburg gesperrt - Riss in Seilverankerung

02.08.2017 Duisburg. Neue Hiobsbotschaft für die Autofahrer in NRW: Die Rheinbrücke Neuenkamp ist gesperrt. Die A40, wohl wichtigste Verbindung von der Ruhr in die Niederlande, wird zum Nadelöhr.

Die Brücke der Autobahn 40 über den Rhein bei Duisburg ist in beide Richtungen für Autos und Lastwagen gesperrt worden. Grund ist ein Riss in einer Seilverankerung, der bei der regelmäßigen Überprüfung entdeckt worden war. "Da muss man auf Nummer sicher gehen", begründete ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW die einschneidende Maßnahme am späten Mittwochnachmittag. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen jetzt noch die Brücke benutzen.

Wie lange die Reparatur dauern wird, konnte der Sprecher noch nicht genau sagen, sicher jedoch mehrere Tage. Damit ist die wohl wichtigste Verbindung zwischen den Niederlanden und dem Ruhrgebiet dicht. Die Straßenbehörde riet dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren. Bereits am Mittwochabend kam es laut WDR zu Staus: Drei Kilometer ab dem Kreuz Duisburg und fünf Kilometer ab dem Kreuz Moers. In beide Richtung brauchten Fahrer über eine Stunde länger.

Die 777 Meter lange Brücke wurde 1970 für bis zu 30 000 Autos am Tag gebaut. Die Belastung durch inzwischen täglich 100 000 Fahrzeuge - davon 10 000 Lastwagen - haben das Bauwerk marode gemacht. Fahrbahn und Querträger mussten in den vergangenen Jahren wiederholt repariert werden. Zwar drohe kein Einsturz, versicherte der Behördensprecher, aber man könne die Brücke nicht mehr lange für den Verkehr halten. Es ist auch bereits ein Neubau geplant. Der wird nach Angaben der von Bund und Ländern getragenen Projektgesellschaft Deges aber frühestens 2026 fertiggestellt. (dpa)