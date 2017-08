Hoher Sachschaden

21.08.2017 Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen ist ein Airbus A 380 mit einem Hubwagen zusammengestoßen. Eine Person wurde verletzt, an dem Flugzeug entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Auf dem Rollfeld des Flughafens in Frankfurt am Main ist ein Flugzeug vom Typ 380 mit einen Catering-Hubwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend wurde der 56-jährige Fahrer des Hubwagens verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. An dem Flugzeug entstand vermutlich ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Der Fahrer des Hubwagens musste vor dem Unfall auf dem Vorfeld des Airports stoppen, weil sich das von einem Schlepper gezogene Flugzeug näherte. Weil sein Wagen aber bereits teilweise auf dem Rollweg stand, stieß das Triebwerk des A380 diesen um. Der Fahrer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

An dem Hubwagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, der Schaden an der Fluzeugturbine dürfte sich demnach auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. (AFP)