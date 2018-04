A3 am Wochenende zwischen Dinslaken und Oberhausen gesperrt

10.04.2018 Oberhausen/Krefeld. Am Wochenende wird die A3 von Dinslaken-Süd nach Oberhausen wegen Arbeiten an der Fahrbahn auf einem drei Kilometer langen Abschnitt gesperrt. Der Verkehr werde von Freitag (13.4.) um 23 Uhr bis Montag (16.4.) um 5 Uhr früh umgeleitet, mit Behinderungen sei zu rechnen, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mit. Am folgenden Wochenende soll die Fahrbahnerneuerung in der Gegenrichtung Oberhausen-Arnheim fortgesetzt werden.