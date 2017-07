A1 bei Osnabrück Richtung Bremen bis 5 Uhr gesperrt

05.07.2017 Osnabrück. In zweiter Nacht in Folge ist die Autobahn 1 bei Osnabrück - an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen - bis Donnerstagfrüh gesperrt. Seit 20 Uhr bis 5.00 Uhr gehe in Richtung Bremen nichts mehr, berichtete der Landesbetrieb Straßen NRW. Die Autobahn 1 sei zwischen dem Kreuz Lotte/Osnabrück und Osnabrück-Hafen gesperrt. Eine Umleitung werde ab dem Kreuz Lotte/Osnabrück über die A30 ausgeschildert. "Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland führt in diesen Zeiten Arbeiten für eine sichere Verkehrsführung für den Neubau der Dütebrücke durch. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, finden diese Arbeiten bewusst in den verkehrsarmen Nachtstunden statt", hieß es in einer Mitteilung.