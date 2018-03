21.03.2018 Dortmund. Vollsperrung auf der Autobahn 1: 300 Meter vor dem Westhofener Kreuz ist es am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Lastwagen seien beteiligt und mindestens ein Mensch sei verletzt, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn in Richtung Köln ist für unbestimmte Zeit voll gesperrt. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.