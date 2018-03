A1 Richtung Köln voll gesperrt: Schwerer Verkehrsunfall

21.03.2018 Dortmund. Vollsperrung auf der Autobahn 1 bei Schwerte: 300 Meter vor dem Westhofener Kreuz ist es am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen sei an einem Stauende in einen anderen Lkw gekracht. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag.

Die Fahrbahn in Richtung Köln sollte noch für mehrere Stunden voll gesperrt bleiben. Die Bergungsarbeiten dauern an. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (dpa)