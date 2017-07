21.07.2017 Bocholt. Eine 90-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bocholt ums Leben gekommen. Die Seniorin wollte am Freitagnachmittag mit ihrem Elektrofahrrad die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 81-Jährigen. Die 90-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und starb in einer Klinik.