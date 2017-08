90-Jähriger auf Unfallfahrt durch Bad Berleburg

21.08.2017 Bad Berleburg. Ein 90-Jähriger hat mit seinem Kleinstauto am Sonntag in Bad Berleburg eine Unfallfahrt hingelegt. Der Mann war in der Innenstadt bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten und rammte schließlich ein anderes Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotzdem fuhr der Rentner am Sonntag unbeirrt weiter. Andere Verkehrsteilnehmer verfolgten den Mann und riefen die Polizei. Diese stellte den Führerschein des 90-Jährigen sicher.