26.07.2017 Dorsten. In Dorsten ist ein 88-Jähriger beim Warten auf einer Verkehrsinsel plötzlich auf die Straße gefallen und unter die Räder eines Lastwagens geraten. Nach Angaben der Polizei starb er noch an der Unfallstelle. Wie die Ermittler berichten, hatte der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Borken am Mittwochmittag in einem Stau gestanden und fuhr gerade wieder an, als der 88-Jährige auf die Fahrbahn fiel.