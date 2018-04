88-Jährige Rollatorfahrerin von Auto überrollt

13.04.2018 Wuppertal. Eine 88-jährige Frau ist am Freitag von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die Seniorin war in einem Wohngebiet in Wuppertal mit ihrem Rollator unterwegs. Auf der abschüssigen Straße rollte plötzlich ein geparktes Auto aus bisher ungeklärten Gründen los und erfasste die Frau. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 88-Jährige unter dem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.