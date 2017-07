Doris Payne hat erneut zugeschlagen

Doris Payne wurde am Montag in einem Supermarkt der Kette Walmart beim Stehlen von Waren gefasst.

Atlanta. In einem Supermarkt in Atlanta konnte eine seit 60 Jahren berüchtigte Juwelendiebin gefasst werden. Die 86-Jährige ging dabei nicht ihrer eigentlichen Berufung – dem Juwelenraub – nach. Dieses Mal erbeutete Doris Payne lediglich Supermarktwaren.

Von Nathalie Dreschke und Alexandra Mölleken, 19.07.2017

Eigentlich ist die ältere Dame aus Atlanta für ihre Karriere als Juwelendiebin bekannt, doch am Montag konnte die Frau während eines Raubes im Supermarkt gefasst werden.

Sie war gerade dabei, Lebensmittel und Medikamente im Wert von 86 Dollar zu stehlen. Wie die AP berichtet, ist die Dame seit 60 Jahren aktive Diebin. Erst im März gestand sie, versucht zu haben, eine Halskette im Wert von 2000 Dollar zu klauen.

Es war nicht das erste Mal, dass sie bei einem Raub erwischt wurde. Die ältere Dame saß bereits mehrfach im Gefängnis. Doch in einem Fall schlüpfte sie durch einen Spalt zurück in die Freiheit – um ihrer Berufung weiter nachzugehen.

In den 1970er Jahren warnte ein Handelsverband für Juwelen und andere Schmuckstücke in Merkblättern vor der Frau. Diese warnten vor den heimtückischen Maschen Paynes. Unter anderem benutzte die Frau während ihrer Karriere mindestens 22 unterschiedliche Namen.

2015 wurde vom amerikanischen Fernsehprogramm Crime Watch Daily ein Fernsehbeitrag über sie gedreht. Die von dem Programm als "Granny Juwel-Thief" bezeichnete Doris Payne gilt laut diesen als die "erfolgreichste Juwelendiebin aller Zeiten". "Es gab keinen Raubzug, bei dem ich nicht das bekommen habe, was ich wollte", berichtete die Profi-Diebin ganz nüchtern in einem Interview. 2013 erschien der Dokumentarfilm "The life and crimes of Doris Panye", der das Leben von der Frau beleuchtete.

Wie die Karriere der Juwelendiebin weitergeht, ist noch unklar.