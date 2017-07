30.07.2017 Soest. Bei einem Brand ist am Freitagabend eine 86 Jahre alte Frau in Soest gestorben. Die Rentnerin hat nach Polizeiangaben allein in einem Reihenhaus gelebt, in dem das Feuer ausbrach. Die Ursache werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher am Sonntag. Auch zur Schadenshöhe konnte noch nichts gesagt werden. Nachbarhäuser waren nicht betroffen.