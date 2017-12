Zusammenstoß mit Lkw

20.12.2017 Lingen. Ein 82-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Unfall auf der Autobahn 31 ums Leben gekommen. Der Geisterfahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen.

Ein Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Lingen getötet worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, fuhr der 82-Jährige am Dienstagabend entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen der A31 in Richtung Oberhausen, als er mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Lastwagen prallte.

Der 82-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Die A31 wurde während der Unfallaufnahme in Richtung Oberhausen gesperrt. (dpa)