Besondere Freundschaft

PALM BEACH. Über eine App auf dem Smartphone lernten sich die 81-jährige Rosalind Guttman und der 22-jährige Spencer Sleyon kennen. Bald darauf stieg der junge Mann in ein Flugzeug um die alte Dame zu besuchen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2017

Eine gute Freundschaft hält eine Leben lang. Die 81-jährige Rosalind Guttman aus Palm Beach in Florida lebt schon sehr lange, doch hat nun im Alter eine neue Freundschaft gefunden - und zwar mit dem 22-jährigen Spencer Sleyon, einem Rapper aus der Nähe von New York.

Der New York Times sagte Sleyon, dass er mit engen Bekannten über beste Freunde sprach und als er an der Reihe war seine ungewöhnliche Freundschaft offenlegte. Er scherzte: Seine beste Freundin sei die 81-jährige Guttman. Sie ist zwar nicht seine beste Freundin, aber trotzdem sind beide enge Bekannte geworden.

Er hatte die 81-jährige Guttman bei dem Onlinespiel "Words With Friends" kennengelernt. Sie spielten Hunderte Spiele gegeneinander. Über die Chatfunktion der App tauschten sie sich bald über private Pläne und Wünsche aus.

so last summer i randomly met this 80 y/o woman on words with friends. we played 300+ games together and she actually ended up becoming a good friend of mine. today i got to go to florida and meet her in person pic.twitter.com/VXDbNS4eUo