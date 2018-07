Feuer in Rheine

15.07.2018 Rheine. In einem Mastbetrieb in Rheine ist ein Feuer ausgebrochen, Tausende Tiere sind verendet. Weshalb es dazu kommt, weiß die Polizei noch nicht.

Bei einem Großbrand in einem Mastbetrieb bei Rheine in Westfalen sind am Sonntagmittag etwa 8000 Schweine verendet. Nach Angaben der Feuerwehr rückten rund 100 Einsatzkräfte aus. Die Löscharbeiten waren am Abend beendet. Warum der Schweinestall in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Schadenshöhe stand am Abend ebenfalls noch nicht fest. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung riet die Feuerwehr den Anwohnern in der Umgebung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser reagierte betroffen: „Dies ist eine unerträgliche Vorstellung.“ Sie habe sich regelmäßig über die Situation vor Ort informieren lassen. Die CDU-Politikerin will sich nach Angaben ihres Ministeriums an diesem Montag vor Ort ein Bild von der Lage machen. (dpa)