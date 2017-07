80-Jähriger landet mit Auto in Schaufensterscheibe

27.07.2017 Rösrath. Ein Autofahrer ist in Rösrath bei Köln ist mit seinem Wagen im Schaufenster eines Supermarktes gelandet. Bei der Polizei erklärte der 80-Jährige den Unfall vom Mittwoch so: Weil sich die Einstellung der Fahrstufe plötzlich von selbst verstellt habe, sei das Automatikfahrzeug nach vorne geschossen. Zwischen Blumen und Holzkohlesäcken hindurch kam der Wagen in der Scheibe vor dem Gastronomiebereich des Supermarkts zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.