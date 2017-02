76-Jähriger Lastwagenfahrer saß 30 Stunden hinterm Steuer

21.02.2017 Bad Oldesloe. Ein 76 Jahre alter Lastwagenfahrer hat innerhalb eines Monats 24 mal gegen die gesetzlichen Ruhezeiten verstoßen. Die Auswertung seines Fahrtenschreibers habe ergeben, dass er bis zu 30 Stunden mit nur kurzen Pausen hinterm Steuer seines Sattelzuges gesessen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zulässig sind neun Stunden. Bei der Kontrolle am Montag auf dem Rastplatz Buddikate im Kreis Stormarn begründete der 76-Jährige seine Marathon-Touren mit finanziellen Problemen. Der Fahrer aus dem Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Polizei zugleich Eigentümer des Transportunternehmens. Ihm wurde die Weiterfahrt für die nächsten neun Stunden untersagt. Außerdem droht ihm eine Bußgeld von bis zu 11 000 Euro.