74-Jähriger ohne Führerschein will Bundespolizei davonrasen

10.03.2017 Aachen. Ein 74-jähriger Autofahrer ist auf der Flucht vor der Bundespolizei in Aachen in den Gegenverkehr gefahren. Trotz Anhaltezeichen der Beamten und Blaulicht auf dem Streifenwagen gab der Mann weiter Gas und raste über die Grenze in die Niederlande, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Allerdings ließen sich die deutschen Beamten am Donnerstag nicht abschütteln und blieben gemäß einer Vereinbarung dran bis der Fahrer anhielt. Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit niederländischen Polizisten stellte sich heraus, dass dem Rentner bereits vor fünf Jahren der Führerschein entzogen wurde. Dabei wollte der Mann den Beamten weismachen, dass er schlecht höre, den Streifenwagen einfach nicht gesehen und seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Für den Aachener war die Fahrt zu Ende.