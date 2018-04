73-Jähriger wird im Wald von seinem Trecker überrollt

13.04.2018 Olpe. Ein 73-Jähriger ist in Olpe bei Arbeiten im Wald von seinem Trecker überrollt worden. Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Freitagnachmittag habe der Mann versucht, einen Baumstamm mittels Seilwinde eine kleine Böschung hinaufzuziehen. Als er an der Winde hantierte, wurde er vom Trecker überrollt. Sein Begleiter informierte die Rettungsleitstelle. Der Verletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei stellte den Trecker zur Ermittlung der Unfallursache sicher.