73-Jähriger ins Gleisbett gestoßen: schwer verletzt

26.07.2017 Düsseldorf. An einem S-Bahnhof in Düsseldorf ist ein 73 Jahre alter Mann nach Polizeiangaben von einem Unbekannten ins Gleisbett gestoßen worden. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Der Angriff auf den Mann sei bereits am Montagmorgen erfolgt. Ein Zug sei zu dem Zeitpunkt nicht in die Station eingefahren. Zwei Zeugen hätten den Mann aus dem Gleisbereich getragen. Er kam dann ins Krankenhaus.

Der 73-Jährige habe angegeben, unvermittelt einen Stoß gegen den Rücken bekommen zu haben und dann ins Gleisbett gestürzt zu sein. Den Täter habe er nicht sehen können. Auch die beiden Helfer hätten keine Angaben zum Täter machen können. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen. (dpa)