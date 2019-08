Kollision mit Omnibus auf der L318

Nentershausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L318 in Nentershausen wurde eine 69-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Sie war mit einem Omnibus zusammengestoßen.

Von Christine Bähr, 14.08.2019

Bei einem Verkehrsunfall in Nentershausen wurde am Mitttwochabend eine 69-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Wie die Polizei mitteilte, bog die Frau mit ihrem PKW von der L317 aus Steinefrenz-Weroth kommend nach links auf die L318 in Richtung Nentershausen ein. Dort stieß sie mit einem Omnibus zusammen, der aus der Richtung Nentershausen kam. Die Strecke war bis ungefähr 20 Uhr komplett gesperrt.