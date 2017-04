66-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

27.04.2017 Rheda-Wiedenbrück. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) ist ein 66-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann stieß mit seinem Wagen am Mittwochnachmittag mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Durch den Aufprall wurde das Auto in den Straßengraben und gegen einen Baum geschleudert. Der Fahrer starb noch am Unfallort.